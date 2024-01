Ni frío ni calor: viaje a las capitales de los baños de contraste

Explora la tradición de la sauna finlandesa

Los baños de contraste han empezado a aparecer recientemente en los balnearios de Norteamérica, desde el Alyeska Nordic Resort de Alaska hasta The Spa at the Inns of Aurora, en la región neoyorquina de Finger Lakes. Pero las culturas de Europa y Asia llevan haciéndolo cientos de años, quizá incluso más.