Escapada romántica en Córdoba a salvo de la marabunta

Es el único modo de tener la calleja de las flores para ti sólo, y de evitar el desfile de sonrisas con paragüas "free tour" que custodian las puertas del Patio de los Naranjos a la espera de los grupos de turistas de preguntas variopintas. Algunos incluso han llegado a preguntarle a un guardia de seguridad de la Mezquita que si hay cafetería dentro. "Es lo más extraño que me han preguntado jamás, no sé de dónde salen", me confiesa mientras, de fondo, un grupo de estudiantes no cabe en sí de incredulidad con los cerca de 30 euros en monedas que descansan en el fondo (y al alcance de la mano) de la fuente principal del Patio de los Naranjos.