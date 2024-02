El alpinismo moderno nació del ansia de alcanzar este mítico y peligroso pico europeo

El nacimiento de la cultura de montaña

La primera ascensión al Cervino cambió el alpinismo, pero también la cultura de la montaña. El libro de Whymper sobre su primera ascensión, Scrambles Amongst the Alps, publicado en 1871, se convirtió en un bestseller mundial, y los turistas empezaron a acudir en masa a Suiza en verano. La gran mayoría no eran alpinistas, simplemente querían subir a los valles para ver estos picos extraordinarios y a menudo contrataban a pastores y cazadores locales para que les guiaran. Con la llegada del esquí alpino a principios del siglo XX, los turistas empezaron a viajar a Suiza en invierno, dando al país una industria turística durante todo el año.