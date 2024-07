Cinco lecciones que aprendí de Benjamin Franklin sobre como viajar bien

Viajar le permitió mirar más allá del Boston puritano e imaginar nuevas posibilidades. ¿Qué consejos podría darnos el peripatético fundador a los viajeros de hoy? He aquí cinco lecciones, extraídas de los escritos de Franklin y de su vida, y que exploro en mi nuevo libro, Ben & Me: In Search of a Founder's Formula for a Long and Useful Life. [Ben & Yo: En busca de la fórmula de un fundador para una vida larga y útil].