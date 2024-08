¿Quieres irte de acampada en solitario? No lo hagas sin leer antes estos consejos fundamentales

“La primera vez que acampé sola estaba absolutamente aterrorizada”, dice la escritora de viajes Lauren Gay. “Luego, por supuesto, como mujer negra, tenemos todo tipo de gente con todo tipo de puntos de vista, y nunca sabes con quién te vas a encontrar. Pero afronto la acampada en solitario como afronto cualquier otro viaje: no quiero vivir con miedo. Quiero vivir la experiencia”, añade.

Aunque Gay señala que en el pasado no había estado suficientemente preparada, se sintió muy orgullosa después de pasar su primera noche sola en su tienda de campaña.

Además de comprobar constantemente el tiempo que va a hacer, llegar al campamento antes de que se ponga el sol y no viajar nunca sin un mechero, Gay utiliza pequeñas fuentes de consuelo para aliviar los nervios cuando se está fuera de la civilización. Por ejemplo, llevar una bolsa de galletas Oreo, o un diario y acuarelas para distraer la mente. Para quienes acampen solos por primera vez, les recomienda que se acostumbren a la experiencia acampando en algún lugar como un parque donde haya varios guardas y otros campistas a la vista.

Como veterana guardabosques del Parque Nacional de Yosemite, Lissie Kretsch insiste en la importancia de planificar con antelación. “Es crucial investigar y conocer tus límites y capacidades antes de embarcarte en una excursión o acampada. Esta preparación garantiza no sólo que cuidas de ti mismo, sino también que respetas el medio ambiente”. Y añade: “La independencia de la acampada en solitario significa que no eres un mero acompañante, sino que controlas todos los aspectos de tu experiencia, por lo que es crucial estar bien preparado y ser consciente de uno mismo”.

“Escucha a tu intuición. Si algo no te parece bien o no te parece seguro, haz las maletas y vete.“No estás demostrándole nada a nadie. La intuición es nuestro primer mecanismo de defensa natural, como el pelaje de los gatos. Escúchala y también lo que te dicen tus sentidos”, dice Gay.

“Estar en la naturaleza no es intrínsecamente más peligroso que caminar por la calle, pero creemos que estamos indefensos porque estamos solos, pero eso no es cierto”, afirma. “Si alguien te ataca, es porque es un agresor, no porque tú hayas dicho o hecho algo que haya provocado que lo haga. Establecer un límite tiene muchas más probabilidades de desviar una situación que de provocar una escalada de la misma”, dice.