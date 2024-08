¿Harto del Burning Man? Esta alternativa de Santa Fe cumple un siglo y es igual (o mejor)

Dónde comer y alojarse en Santa Fe

Los hoteles de Santa Fe son tan coloridos y variados como su cocina. Muchos, como el Inn and Spa at Loretto y La Fonda on the Plaza, se inspiran en las tradiciones arquitectónicas de la ciudad. Otros, en las ambiciones artísticas de la ciudad, como el Inn of the Five Graces, una colorida mezcla de motivos hindúes y nativos americanos.