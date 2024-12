Descubriendo la historia de América de la mano de las mejores visitas guiadas por nativos

Aprende a fabricar pipas de piedra tradicionales, Minnesota

En el extremo suroeste de Minnesota, Keepers of the Sacred Tradition of Pipemakers, una organización de nativos americanos sin ánimo de lucro, mantiene vivo el arte y la tradición de fabricar pipas. Dirigidos por Bud Johnson, miembro inscrito de la Bad River Band of Lake Superior Chippewa Indians, los grupos ofrecen experiencias de varios días organizadas en torno a los fundamentos culturales de las 23 tribus afiliadas de la zona, que incluyen narraciones, danzas y ceremonias, una visita guiada al Monumento Nacional de Pipestone y una pernoctación en una vivienda tradicional primitiva.