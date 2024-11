Nevada, mucho más que solo Las Vegas

Cielos Oscuros

Conocida como la "Ruta más Estrellada de Estados Unidos", la Park to Park in the Dark conecta el Valle de la Muerte con la Gran Cuenca, ambos son Parques Internacionales de Cielo Oscuro. La ruta de 540 kilómetros dura unas cinco horas con paradas en lugares de cielo oscuro como Bonnie Claire Playa, un antiguo lago solidificado, o Black Rock Lava Flow, un campo volcánico joven y activo. Cuenta con no tener cobertura, ni gasolineras ni baños.