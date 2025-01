Las cinco claves para ser capaz de dormir en un hotel como si fueras un experto del sueño

Tanto si viajas por ocio como por trabajo, es probable que alguna vez te hayas encontrado con un hotel en el que dormir no resultase precisamente sencillo. Camas incómodas, aires acondicionados ruidosos, portazos, huéspedes problemáticos en el piso de arriba... hay una infinidad de variables que pueden hacer del descanso fuera de casa algo realmente difícil de conseguir.

La Dra. Rebecca Robbins, profesora adjunta de medicina de la Facultad de Medicina de Harvard y científica asociada del Hospital Brigham and Women's de Boston (ambos en Estados Unidos), conoce bien la importancia del sueño. Su investigación pretende fomentar cambios de comportamiento para mejorar el sueño y la salud circadiana, por lo que es natural que se interesara por la experiencia hotelera a la hora de dormir.

En un artículo publicado en 2020 en Tourism and Hospitality Research, Robbins y sus colegas descubrieron que sólo uno de cada tres viajeros declaró estar satisfecho con su sueño mientras viajaba y que la satisfacción con el sueño durante el viaje es un factor predictivo significativo de la satisfacción general de los huéspedes.

Con el turismo del sueño en alza , y como prueba de que los hoteles están empezando a tomarse el sueño más en serio, Robbins es ahora la experta en sueño de la cadena Hilton, y ayuda a proporcionar estrategias de sueño, incluyendo diseños de habitaciones y organizando retiros de sueño . Además, ha sido consultada para el programa Rest and Renew [Descansa y renueva] del hotel Benjamin de Royal Sonesta. A continuación te ofrecemos algunos de sus consejos basados en pruebas científicas para que puedas descansar bien mientras viajas.

Ya sea con olores o sonidos, trata de buscar formas de llevar la familiaridad sensorial del hogar a tu habitación de hotel. Como las velas están prohibidas, lo mejor es que te lleves tu perfume favorito, una loción o un aceite esencial que puedas complementar con una ducha caliente. Parte del programa Rest and Renew del Royal Sonesta incluye una selección de máquinas de ruido blanco, pero si tu hotel no se ha subido al carro del turismo del sueño, puedes llevar tu propia máquina de sonido portátil.

No siempre viajamos por ocio. El viaje puede implicar asuntos familiares complejos o estrés laboral, pero normalmente nos es imposible actuar directamente sobre las cosas que nos están impidiendo conciliar el sueño. Todos hemos oído hablar de los beneficios de un diario de gratitud, pero no subestimes el poder de un diario de preocupaciones.

"El mayor impedimento para conciliar el sueño es una mente ocupada", afirma Robbins. No son sólo los ruidos extraños de los vecinos los que pueden mantenerte despierto en las habitaciones de hotel, sino también las ansiedades del viaje o una lista de tareas pendientes dando vueltas permanentemente por tu cerebro. Robbins sugiere anotar todas estas preocupaciones en un papel para liberar al cerebro de su carga y centrarnos en la tarea que tenemos entre manos: dormir.

Lleva tus hábitos contigo, aunque creas que no son los mejores. Puede que te sientas culpable por tus sesiones nocturnas de televisión antes de acostarte, pero "las pantallas no son necesariamente malas", dice Robbins. "Si forma parte de tu rutina de relajación y no interrumpe tu sueño ni tu capacidad para conciliar el sueño, te diría que lleves esa rutina contigo cuando viajes".