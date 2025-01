Nueva Zelanda vinatera: las mejores rutas ciclistas para explorar el paraíso entre copas

Otago Central

Esta región vinícola es la cuna de Valli , ganador del premio Best in Show en los Decanter World Wine Awards de 2022; Alan Brady, de Wild Irishman , es conocido como el padre del pinot noir en Nueva Zelanda; y la del equipo femenino y sostenible de Coal Pit es una visita obligada para los amantes del vino tinto.

El sendero del río Gibbston recorre 8,7 kilómetros a lo largo del Valle de las Viñas desde el emblemático puente colgante de Kawarau, conocido por sus experiencias de puenting. Puedes alquilar una bicicleta o una e-bike en Around the Basin in Queenstown; te dejarán a ti y a tu bicicleta en un extremo, te recogerán en el otro y te llevarán de vuelta a la ciudad.