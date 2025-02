Pantelaria, la isla volcánica (y sin turistas) hecha para disfrutar del mejor el vino italiano

Samantha Leal es escritora, editora y consultora editorial que cubre todas las cosas buenas de la vida: viajes, bienestar, belleza, vino y mucho más. Actualmente, cursa el programa WSET y se graduó en la Medill School of Journalism de la Northwestern University. Ha ocupado puestos editoriales en The Knot, la revista Latina, Marie Claire y Well+Good, y su trabajo ha sido publicado en Travel+Leisure, The Cut, Glamour, PS, The Zoe Report, Women's Health, Fast Company, Refinery29, Wine Enthusiast, VinePair y muchas otras. Puedes encontrarla en todas las redes en @samanthajoleal.