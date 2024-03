Miles de millones de cigarras están a punto de emerger de la nada, creando un espectáculo monumental

Han pasado 221 años desde la última vez que estas nidadas emergieron juntas. Fue en 1803 la última vez que se produjo este fenómeno, cuando Thomas Jefferson aún estaba en el cargo. Y según Reall, no volverá a tener lugar hasta 2245. "No volverá a ocurrir para estas dos nidadas hasta que nuestros tataranietos estén por aquí", dijo.

No está claro si acabarán apareciendo miles de millones o incluso billones de cigarras en total. "Calcular el tamaño de las poblaciones de cigarras es difícil y los científicos no tienen una gran idea de las cifras exactas", explicó. Pero eso no significa que los habitantes de las zonas más afectadas por las cigarras vayan a ver de repente el doble de insectos voladores en sus jardines. Sólo hay un punto de posible solapamiento en el límite de las áreas de distribución de las crías XIII y XIX en el centro de Illinois, donde las cigarras no suelen ser tan densas como en el centro de sus áreas de distribución.