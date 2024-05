Estos cuatro mitos sobre los lobos son completamente falsos

Las historias sobre lobos (algunas verídicas, otras no) han sido el combustible de cuentos populares durante miles de años, ya sea el Lobo Feroz de Caperucita Roja o las leyendas de hombres lobo que cazan bajo la luna llena.

Aunque Wyoming, que alberga más de 350 lobos como parte del Gran Ecosistema de Yellowstone , no es conocido como un estado amante de los lobos, ese acto fue tan horrible que incluso la comunidad de cazadores del estado se ha unido en oposición. Las fotos del incidente, que se hicieron virales en abril, han provocado una protesta internacional.

"Una persona hizo algo que para casi todo el mundo es inconcebible", afirma Brian Nesvik, director del Departamento de Caza y Pesca de Wyoming; "he escuchado a cientos de personas y aún no he hablado con ninguna que diga que eso es aceptable".