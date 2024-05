¿Por qué 'atacan' las orcas del Estrecho a los barcos? Podrían simplemente ser adolescentes aburridas

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron imágenes en Internet de orcas con comportamientos agresivos, como la caza. También estudiaron vídeos de los animales jugando con cosas como su comida, medusas y algas, y no vieron ningún signo de hostilidad.

"En realidad, no saben que su jugueteo está causando daño... no es intencionado", afirma Zerbini. "Cuando somos adolescentes, hacemos cosas que quizá no haríamos como adultos. Somos más valientes", afirma.