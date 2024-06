Las ventanas matan a 3500 millones de aves al año en Estados Unidos

"El 99% de las ventanas del mundo son reflectantes", afirma Klem, autora también de Solid Air: Invisible Killer-Saving Billions of Birds from Windows [Aire sólido: un asesino invisible - Protegiendo a miles de millones de aves de las ventanas]: "Incluso un cristal perfectamente transparente que cubra un espacio interior oscurecido actúa como un espejo en el exterior".

Esto provoca colisiones cuando esa superficie refleja árboles o el cielo: las aves simplemente piensan que vuelan hacia más hábitat, no hacia un material sólido.

"Es bueno destacar lo peligrosas que son las ventanas", afirma Luke DeGroote , que no participó en la investigación, pero revisó una versión anterior del estudio. DeGroote también alabó la conclusión del estudio de que la mitad de las colisiones no dejan huella, algo de lo que ha sido testigo anecdótico pero que nunca ha visto reconocido en la literatura científica.

Por ejemplo, las estadísticas de las instalaciones de rehabilitación de fauna salvaje no han sido sometidas a revisión por pares, señala. Esto no significa que los datos sean incorrectos, pero DeGroote sabe por su propia investigación que los índices de éxito de la rehabilitación pueden variar mucho.

"No es algo complejo, ¿verdad? No es el cambio climático. No son incógnitas multifacéticas", dice Klem; "sabemos cómo resolver este problema".