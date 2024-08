¿Estamos entrando en una nueva era de control de mosquitos?

Los investigadores de Target Malaria están trabajando actualmente en impulsores genéticos dirigidos a un gen de determinación del sexo llamado doublesex. Las hembras con dos copias del gen modificado no pueden picar y no ponen huevos, pero los machos y hembras con una sola copia no se ven afectados, lo que permite que la alteración se propague rápidamente. En 2021, el equipo demostró que su impulsor genético podía propagarse rápidamente por una población de unos 800 mosquitos enjaulados, acabando por colapsar la población de mosquitos Anopheles gambiae, uno de los portadores de la malaria, en menos de un año.