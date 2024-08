Una rara enfermedad que hace tambalear a gatos y pumas se extiende por el mundo

¿Qué es la enfermedad del tambaleo?

La enfermedad se identificó por primera vez en Suecia en 1974; investigaciones posteriores descubrieron que el virus también estaba presente en otros lugares del norte de Europa, con focos adicionales en Austria y Alemania. El virus ha sido documentado en diversos animales de zoológico, como leones, marsupiales, una nutria y un burro. Aunque es más frecuente en gatos domésticos, no existen estadísticas oficiales sobre el número de gatos que mueren a causa de la enfermedad.

El año pasado, Fox y su equipo empezaron a investigar la enfermedad del puma (y sus extraños movimientos pélvicos) para el Colorado Parks and Wildlife. Aunque inicialmente se pensó que se trataba de una fractura pélvica, las radiografías y la necropsia no revelaron nada, y un colega la convenció para que investigara más a fondo.

El cerebro y la médula espinal del puma estaban inflamados y presentaban zonas de tejido dañado. “Hay tanta inflamación que la médula espinal no puede hacer su trabajo”, explica Fox. Por eso las criaturas pierden primero el movimiento de las patas traseras. “El mensaje se desordena en algún punto entre el cerebro y la médula espinal y los nervios que controlan las patas”, explica.

El hallazgo de la asombrosa enfermedad en Norteamérica fue una sorpresa total. “Esperábamos que estuviera más extendida y que encontráramos más variantes en otras partes de Europa, pero personalmente no habría esperado encontrar un pariente tan cercano en un continente diferente”, afirma Dennis Rubbenstroth , veterinario que dirige el programa de virología diagnóstica del laboratorio alemán.

Hasta agosto, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado no había registrado un aumento de casos de pumas enfermos o muertos. El estado continuará con sus programas de vigilancia existentes, que podrían descubrir pumas enfermos para realizar más pruebas, si es que existen.

Elizabeth Buckles , patóloga de fauna salvaje de la Universidad de Cornell, que no participó en el diagnóstico, señala que a la fauna salvaje que se enfrenta a una nueva enfermedad puede ocurrirle "casi cualquier cosa". “¿Tienen [los animales] algún nivel de inmunidad a ella?”, dice. “¿O es todo nuevo? Si todo es nuevo, como ocurrió con el síndrome de la nariz blanca o con el virus de la gripe aviar, la inmunidad tardará un tiempo en desarrollarse”. La forma en que una población responde a una nueva enfermedad puede verse influida por diversos factores, como la frecuencia con que se reproducen los animales y si se reúnen en grupos o viajan largas distancias a nuevas zonas.

Ahora que el virus está oficialmente confirmado en EE. UU., Fox espera trabajar con veterinarios que hayan guardado muestras de casos anteriores no diagnosticados para hacer pruebas retroactivas en la población de gatos domésticos. Esto podría ayudar a identificar si la enfermedad existe ya en nuestras mascotas. Otra gran pregunta que Fox y sus colegas alemanes quieren abordar es cómo se propaga la enfermedad.

El mismo estudio de 2023 que descubrió el vínculo con el virus de la rustrela también identificó a roedores, incluidos los ratones de campo y los ratones de campo de cuello amarillo, como huéspedes europeos del virus. Cualquier pequeño mamífero, como ratones ciervos, ardillas o ardillas listadas, podría ser portador de la enfermedad en Colorado sin efectos secundarios para su salud, de forma similar a como los ratones transmiten el hantavirus (pero no se enferman de él). A Fox le gustaría atrapar a estas criaturas y analizar su cerebro y materia espinal para saber más.

Comer ratones es la forma más obvia en que los gatos (y los pumas) podrían contraer el virus. Pero los mecanismos exactos de transmisión, como el paso del virus del estómago al cerebro, no están claros. Los investigadores creen que los pumas y otros mamíferos de mayor tamaño con la enfermedad son “huéspedes sin salida”, lo que significa que no propagan la enfermedad. El virus del puma de Colorado es genéticamente diferente de varias cepas europeas del virus, lo que sugiere que podría tratarse de una versión distinta del virus que lleva tiempo en EE. UU. sin ser detectada, y de no algo que se haya introducido recientemente en el continente.