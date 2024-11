¿Por qué las ballenas se comen las bolsas de plástico? Puede que suenen a comida.

El equipo descubrió que todos los artículos de plástico analizados devolvían ecos tan fuertes o más fuertes que los del calamar. El hallazgo complementa los de un estudio preliminar similar, presentado en la Conferencia Internacional sobre Acústica Submarina en junio, aunque aún no se ha publicado en una revista, realizado en un tanque de agua de mar en lugar de en el océano abierto.

Se desconoce si las ballenas dentadas que bucean a gran profundidad utilizan algún otro medio que no sea la fuerza del eco para distinguir la comida de la no comida, pero los expertos lo dudan. La sensación en boca ciertamente no es un factor.