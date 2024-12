¿Podrán los perros callejeros baladíes recuperar su glorioso estátus egipcio?

En busca de soluciones

El código penal egipcio no permite el asesinato o envenenamiento injustificado de ningún animal doméstico, incluidos los baladíes. Los infractores pueden ser encarcelados hasta seis meses o multados con hasta 200 libras egipcias, que son aproximadamente cuatro euros.

La Autoridad General de Servicios Veterinarios de Egipto, adscrita al Ministerio de Agricultura, es responsable del control de las poblaciones de perros callejeros y regularmente pone veneno en la comida que se comen los baladíes callejeros. Esta práctica ha suscitado la oposición de muchos grupos de defensa de los animales, como la Sociedad Egipcia para la Misericordia con los Animales (ESMA, por sus siglas en inglés) y la Fundación para la Protección de los Animales. Según Gamal, de My New Life Rescue, la muerte por envenenamiento no sólo es una forma cruel de morir, sino que puede perjudicar a otros animales o personas de la ciudad.