¿Qué opinan los nutricionistas de las 'girl dinners' que han invadido las redes sociales?

Rumsey está de acuerdo en que ingerir una comida copiosa inmediatamente antes de meterse en la cama puede exacerbar el reflujo ácido o dificultar conciliar el sueño. Pero, añade, en lo que se refiere al tamaño de las comidas y a los horarios , no hay una respuesta única y puede variar mucho de una persona a otra y de un día para otro.

"Puedo hacer lo que quiero en este momento. Y no tengo que pensar en mi familia ni en nadie más", afirma Rumsey. Las mujeres suelen asumir el papel de cuidadoras del hogar, además de todas las demás responsabilidades de la vida diaria. La girl dinner puede ser una celebración de la libertad, aunque sólo sea por una comida, de esa labor doméstica, añade Rumsey.

"Mi mayor preocupación con esto es que muchas de estas 'cenas de chicas' que vemos en las redes sociales no tienen suficiente comida, lo que puede tanto promover como normalizar la alimentación desordenada y la infraalimentación", dice Rumsey.

Su consejo: evita y deja de seguir a cualquier creador de contenidos que te haga sentir culpable o avergonzado. Aunque un vídeo no trate explícitamente sobre la pérdida de peso, es difícil no ver la ingesta diaria de alimentos de una persona como una guía para parecerse a ella. Pero lo que funciona para ellos puede no funcionar para ti.