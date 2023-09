El peligro de que las mujeres sean más propensas a la falta de sueño

Si crees que no duermes lo suficiente, no estás solo. Al menos un tercio de los adultos no duermen las horas recomendadas , y las mujeres sufren más problemas de sueño que los hombres.

Esto es importante porque el sueño insuficiente no sólo se ha relacionado con enfermedades cardiacas, obesidad, diabetes de tipo 2 y depresión, sino también con deficiencias de aprendizaje. Un estudio reciente publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) muestra que los estudiantes universitarios que no duermen lo suficiente obtienen peores notas medias y un menor rendimiento escolar, y los expertos afirman que la capacidad de concentración en el trabajo puede verse afectada de forma similar.