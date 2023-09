Un yacimiento paleontológico con herencia estudiantil en Madrid

En dos turnos, de mañana y de tarde, los estudiantes que participan en las jornadas reciben créditos que sirven para completar sus estudios y aprenden a excavar en un yacimiento paleontológico. El kit de iniciación básico debería incluye: gorro, protector solar, gafas y un pequeño cojín, que aporta el proyecto juntos con las herramientas básicas: destornillador, recogedor, cepillo de escoba, cojín y balde para pone la tierra que se va barriendo. El trabajo es minucioso y delicado; con cuidado, se remueve la tierra con un destornillador, se limpia con el cepillo para quitar el polvo y se evalúa cada objeto que va apareciendo para no cometer errores o confusiones.

Como si de un bingo se tratase, el anhelo de los jóvenes participantes es encontrar al menos un fósil y cantarlo. “¡Encontré un fósil!”, grita con emoción Sofía Aparicio, estudiante de segundo año en Geología, en su primer día de excavación y contacto con el mundo paleontológico. El descubrimiento no es menor: un diente en excelente estado, que posiblemente perteneció a un carnívoro. “Me hacía mucha ilusión encontrar algo, y me he llenado de emoción al haberlo logrado finalmente, después de horas buscando bajo el sol”, dice sonriendo Sofía.