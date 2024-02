¿Quieres fortalecer tus huesos? Hay vida más allá de la vitamina D

Un reciente artículo de una revista en el que se revisaban numerosos estudios de laboratorio y observacionales, así como un puñado de ensayos clínicos en humanos, ha revelado pruebas decisivas que respaldan la importancia de las vitaminas A, B, C, E y K .

"El estado de la investigación varía de una vitamina a otra", pero apuntan al hecho de que la formación de los huesos es un proceso complejo que requiere múltiples nutrientes, afirma Bess Dawson-Hughes, científica del Centro de Investigación Nutricional sobre el Envejecimiento de la Universidad de Tufts (Estados Unidos), que no participó en la revisión pero lleva mucho tiempo estudiando el impacto de la nutrición en los huesos.

Cuando se trata de estas vitaminas, más no siempre es mejor. Según el artículo de revisión, suplementar con cantidades elevadas de ciertas vitaminas pone en peligro los huesos.

Aunque pasar de niveles bajos a óptimos es importante, aumentar la ingesta mucho más allá interfiere en el proceso de formación ósea, afirma Dawson-Hughes. Sin embargo, aún no se han determinado con exactitud cuáles son esos niveles óptimos para otras vitaminas además de la D.

Aun así, los esqueletos se mantienen dinámicos durante toda la vida, pasando regularmente por un proceso llamado remodelación, que se desencadena no sólo por las fracturas, sino por las tensiones cotidianas que sufren nuestros huesos.

"Caminar en el mundo es un factor estresante, como lo es coger algo por encima un nuevo armario de la cocina o empezar a hacer un ejercicio nuevo, como correr. El esqueleto tiene que remodelarse para soportar cualquier tensión a la que no está acostumbrada", dice Clemens Bergwitz, endocrinólogo y experto en huesos de Yale Medicine (EE. UU.).

El organismo también puede producir vitamina A a partir de los carotenoides, los pigmentos amarillos, naranjas y rojos de las verduras y frutas. Consumir más de estos alimentos coloridos se asocia con menos fracturas de cadera en los hombres (pero hasta ahora no en las mujeres).

El andamiaje fundamental de los huesos es el colágeno, que Dawson-Hughes describe como "la columna vertebral del hueso". El colágeno se fortalece cuando los aminoácidos que lo componen se retuercen como una cuerda. Las vitaminas del grupo B son parte integrante de ese proceso de torsión; sin estas vitaminas, "no se consigue la fuerza", afirma.

Estudios de laboratorio han descubierto que la carencia de B6 provoca disfunciones durante la formación de los huesos. Y ratones hembra alterados genéticamente y bajos en B12 no sólo tenían huesos débiles, sino también su descendencia.

Aún no está claro cómo se traslada esto exactamente a las personas. Los estudios realizados con suplementos de vitaminas del grupo B no han detectado una reducción de las fracturas en mujeres posmenopáusicas, un grupo de alto riesgo de debilitamiento óseo tras la reducción de estrógenos, pero es posible que las mujeres no tuvieran carencias cuando se inscribieron.

3) La vitamina C