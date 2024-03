La gripe aviar se extiende de polo a polo: he aquí por qué es importante

"Las enfermedades de los osos polares son un tema que me preocupa mucho", afirma.

Y no se trata sólo de los osos polares: el virus H5N1 podría tener graves consecuencias para la fauna salvaje, que ya sufre una amplia variedad de factores de estrés provocados por el hombre, como la contaminación, el cambio climático, la pérdida de hábitat y las especies invasoras.

"La fauna salvaje es sin duda un vector", afirma Jude Lane, científico conservacionista de la Royal Society for the Protection of Birds (Real Sociedad para la Protección de las Aves ) del Reino Unido: "Pero también es una víctima".

"El cielo estaba vacío"