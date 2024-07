¿Son realmente las mujeres más sensibles al frío? Esto es lo que dice la ciencia

"Si la gente no está cómoda, no va a rendir tanto como podría", afirma Thomas Chang, economista de empresa de la Universidad del Sur de California (Estados Unidos); "suena obvio hasta la estupidez, pero es lo que constatamos".

Pero puede que no sea tan sencillo. Según un estudio publicado en abril de 2024 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, el tamaño y la composición corporal de una persona son más importantes que su sexo a la hora de determinar cuándo empieza a tener frío. Esto es lo que dice la ciencia sobre las personas sensibles al frío y cómo puede afectar a su salud y productividad.