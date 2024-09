¿Sirve de algo dormir con la boca tapada con cinta adhesiva? ¿Es el 'taping' peligroso?

¿Y tú ¿Aún no practicas el taping bucal? Por increíble que parezca, dormir con un trozo de esparadrapo (o cinta quirúrgica) colocado sobre los labios para así evitar la respiración bucal está convirtiéndose en una popular tendencia en las redes sociales.

“Dormía con la boca abierta y tenía molestias. Después de probarlo una noche durmiendo, supe que iba a seguir formando parte de mi rutina de sueño indefinidamente. No sólo me mantiene la boca cerrada durante la noche, evitando la sequedad bucal que sufría antes, sino que me ayuda a permanecer dormida durante toda la noche”, cuenta Tennison.