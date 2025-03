Por qué es improbable que la erupción del Vesubio cristalizara un cerebro humano

La arqueología se enfrenta a un reto

Los conjuntos de proteínas antiguas son complejos y a menudo están contaminados, por lo que compartir los datos brutos del análisis de proteínas es especialmente importante en la investigación arqueológica, argumenta un grupo de investigadores noveles llamado PAASTA (Palaeoproteomics And Archaeology, Society for Techniques and Advances). Sin acceso a los datos brutos, la comunidad científica en general no puede verificar de forma independiente los hallazgos ni proponer interpretaciones alternativas.