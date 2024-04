Magnetar: así se encontró uno de los fenómenos más raros del espacio

Pero eso no es en absoluto lo que encontraron los astrónomos.

Los rayos X no aparecían por ninguna parte. Mereghetti y un equipo de científicos plantearon la hipótesis de que el origen de la radiación gamma en este caso podría ser una de las explosiones más raras y potentes del universo conocido: una llamarada gigante emitida por un magnetar , un tipo de estrella de neutrones altamente magnética que, a pesar de tener el tamaño de una pequeña ciudad, tiene la misma masa que nuestro sol.

"Las estrellas de neutrones son la materia más densa del universo, por lo que si se sigue añadiendo masa, con el tiempo colapsarán hasta convertirse en un agujero negro, que ya no es materia", explica Eric Burns, profesor adjunto de astrofísica en la Universidad Estatal de Luisiana (Estados Unidos), que no participó en el nuevo trabajo; "así que esa densidad extrema permite a ese objeto albergar campos magnéticos increíblemente potentes. Si no fuera tan denso, los campos magnéticos simplemente destrozarían la estrella".