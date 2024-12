Los nueve acontecimientos imprescindibles de cielo nocturno para 2025

Prepárate para presenciar un formidable desfile de maravillas celestes a lo largo de 2025. Entre las atracciones estelares se incluye un eclipse solar y lunar y una espectacular lluvia de meteoritos. Pero eso no es todo: no pierdas de vista a la Luna y a los planetas más cercanos y brillantes, visibles sin necesidad de equipo especial. Este año, incluso Saturno desaparecerá. Anótalos en tu calendario: estos son los acontecimientos cósmicos que no puedes perderte y que te dejarán boquiabierto durante todo el año.

18 de enero: conjunción de Saturno y Venus