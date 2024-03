Consejos clave para tomar las mejores fotografías microscópicas

Creo que mi afición a fotografiar cosas pequeñas me viene de la infancia y de explorar mi patio trasero. Correr por encima de troncos y recoger piedras en el arroyo que había detrás de la casa donde crecí en Atlanta, Georgia (EE. UU.), hizo que me enamorara de este proceso de exploración y descubrimiento. Aunque cosas como los elefantes y los tiburones me parecían geniales, las cosas pequeñas (bichos y salamandras) eran más accesibles y las podía encontrar yo mismo.