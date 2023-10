El último número de Harry Houdini: su exitoso fallido regreso espiritual

Desilusión con el mundo espiritual

Como ilusionista, Harry Houdini creía que cada truco tenía una explicación. Y su experiencia en el mundo del espectáculo le enseñó que la mayoría de los médiums, especialmente los de atrezo, no eran más que embaucadores. No obstante, coqueteó con la idea de que en el mundo pudiera haber fuerzas místicas invisibles.

Tras la muerte de su padre en 1892, acompañó a su madre a ver médiums. Aunque esperaba fervientemente que contactaran con su difunto marido, nunca lo hicieron. Decepcionado , Houdini no se sintió para nada impresionado.

En 1913, Houdini experimentó el peor dolor de su vida cuando murió su madre. Más tarde escribiría : "Yo también me habría separado gustosamente de una gran parte de mis posesiones terrenales por el consuelo de una palabra de mi amada difunta". Por desgracia, nunca encontró el consuelo que buscaba y la lloró el resto de su vida.

Aunque fascinado por el espiritismo, Houdini no compartía la fe de su amigo. Aun así, Doyle convenció a Houdini para que se sentara ante médiums, pero estas sesiones no hicieron sino convencer aún más al ilusionista de que no poseían dones extraordinarios.