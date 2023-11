Las barbas y los bigotes tienen una historia más extraña de lo que crees

Según el historiador Christopher Oldstone-Moore, autor del libro de 2015 Of Beards and Men: the Revealing History of Facial Hair [De barbas y hombres: la reveladora historia del vello facial], esta medida, unida al sorprendente éxito de Alejandro en el campo de batalla, alimentó una tendencia a no llevar barba entre los hombres griegos y romanos que perduró durante los 400 años siguientes.