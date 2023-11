En busca de Paul Bunyan y la verdad detrás de la leyenda

En busca del legado de Paul Bunyan

A pesar del "certificado de nacimiento" de Paul Bunyan y de los numerosos libros infantiles que sitúan su lugar de nacimiento en Maine, las pruebas sugieren que Bunyan fue inventado en algún momento después de que las operaciones madereras se trasladaran al oeste y comenzaran a talar casi todos los bosques antiguos de lugares como Michigan, Wisconsin y Minnesota, afirma Michael Edmonds, historiador y autor de Out of the Northwoods: The Many Lives of Paul Bunyan [Nacido en los Northwoods: las muchas vidas de Paul Bunyan].