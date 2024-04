Las comadrejas y armiños: el complemento 'must' de los monarcas europeos

La M. erminea, que habita en Norteamérica y Eurasia, también recibe el nombre de armiño o comadreja de cola corta, dependiendo de su ubicación. Puede que sean monas, pero las comadrejas en general no son precisamente conocidas por su corrección. Estos listos animales son ladrones astutos con una dieta carnívora, un sentido protector del territorio y la capacidad de ahuyentar a posibles depredadores con olores penetrantes y chillidos.

Pero su elusividad y sus adaptaciones naturales al frío no han hecho sino aumentar su caché. En las regiones frías, los armiños cambian su pelaje marrón apagado por uno blanco y sedoso durante el invierno. Ese pelaje nevado (con una llamativa cola de puntas negras) atrajo durante mucho tiempo a los europeos de alto rango, que incluso lo incorporaron a los escudos de armas de sus familias. Aunque no está claro desde cuándo los miembros de la realeza europea llevan armiño, se cree que la práctica se remonta a antes de la Edad Media, época en la que ya eran, lo que los adelantados de la moda actuales llamaría, un must real.