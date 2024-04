Ruta por las capitales japonesas del haiku

Como escribe Julie Bloss Kelsey en la columna New to Haiku [Nueva en el haiku] de la Fundación Haiku, el haiku moderno se ha desarrollado más allá de los confines tradicionales.

"En japonés, el haiku se escribe en 17 on, o unidades de sonido. Las on no se traducen directamente en sílabas en inglés [o español]. Algunos estudiosos del haiku creen que este concepto erróneo ha dado lugar a que los haiku en inglés sean demasiado prolijos", explica; "por eso a menudo se ven haikus modernos con menos de 17 sílabas. Los haikus pueden tener una, dos, tres, cuatro o más líneas. Aunque los haiku en inglés de tres líneas han sido históricamente los más comunes, los de una línea, o monoku, son cada vez más populares."