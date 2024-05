Cómo el pintalabios rojo ha sido considerado símbolo de brujería, estatus o empoderamiento a lo largo de la historia

Con nombres tan evocadores en la lengua inglesa como "Dragon Girl" [mujer dragón] y "Cherries in the Snow" [cerezas en la nieve], y usado por personajes de la talla de Cleopatra y Taylor Swift, el pintalabios rojo ha perdurado como emblema atemporal de belleza y poder. El reciente descubrimiento de restos de pigmentos (una mezcla de cera vegetal y minerales en polvo) que recuerdan a las recetas modernas de pintalabios en un vial iraní de 4000 años de antigüedad no hace sino reforzar su legado.

En la antigua Grecia, los labios rojos se asociaban a las trabajadoras del sexo, que se arriesgaban a ser castigadas por "hacerse pasar indebidamente por damas" si aparecían en público sin su pintura labial designada, elaborada con ingredientes tan diversos como moras, algas, sudor de oveja y excrementos de cocodrilo, según Sarah E. Schaffer, autora de Reading our Lips: The History of Lipstick Regulation in Western Seats of Power [Leyendo nuestros labios: La historia de la regulación del pintalabios en los lugares de poder occidentales].