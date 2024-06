Descubriendo la legendaria comunidad que luchó por su libertad en Jamaica

Héroes y patrimonio

La reflexión histórica no siempre favorece a los cimarrones. Algunos jamaicanos se han sentido decepcionados al saber que los tratados que cimentaron la libertad de los cimarrones también obtuvieron el acuerdo de los rebeldes de no ayudar a futuros fugitivos o levantamientos de esclavos. "Eso ha causado tensiones a lo largo de los años", admite Vivian Crawford , directora ejecutiva del Instituto de Jamaica y oriunda de Moore Town. Pero sugiere que los cimarrones tenían que desconfiar de los recién llegados, porque los británicos a veces utilizaban cautivos africanos como espías para localizar y destruir bastiones cimarrones.

"No se nos consideraba especiales, porque depende de quién escribiera la historia. Cuando me fui de casa y fui a la universidad, me di cuenta de que la historia enseñaba que éramos salvajes", dice Crawford, de 80 años, recordando el asombro de sus compañeros de clase por el hecho de que supiera tocar el piano. "Eso fue lo que me redimió; pensaban que un cimarrón sólo podía tocar la batería", dice riendo.