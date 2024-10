¿Servirá el descubrimiento de Sandy Irvine para resolver el mayor misterio del Everest?

¿Qué podría haberle pasado a Irvine?

A raíz del descubrimiento de Mallory, los expertos intercambiaron teorías sobre el paradero de Irvine. Tal vez su cuerpo estuvo en lo alto del Everest durante un tiempo, pero fue arrancado de la montaña por una avalancha. Tal vez fue movido. Una idea particularmente provocadora se incluyó en una posdata de 2022 al libro de Synnott El tercer polo. Synnott compartió una teoría transmitida por un diplomático británico no identificado, que afirmaba que los chinos, que afirmaron haber realizado el primer ascenso al lado norte del Everest en 1960, habían encontrado un cuerpo en 1975 y se quedaron la preciada cámara de bolsillo Kodak Vest sin decir nada a nadie y luego enterraron los restos debajo de algunas piedras para proteger la primacía de su primer ascenso. "Me gustaría poder decir quién fue la fuente, porque al instante todo el mundo diría: 'Oh, wow, sí", dice Synnott.