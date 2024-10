La trágica historia de la mayor isla deshabitada del mundo

Pero eso no quiere decir que los humanos no lo hayan intentado. La gente no ha podido vivir en la isla ártica desde hace siglos; el último intento de habitarla se produjo en 1951. Los antiguos asentamientos inuit se encuentran junto a un pueblo militar fantasma, reliquias de expediciones condenadas e incluso una estación de investigación de la NASA encaramada al borde de un enorme cráter. Hoy en día, la isla Devon muestra el largo, largo arte de la supervivencia humana a sus pocos visitantes.

Las historias olvidadas de Devon