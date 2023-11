La catástrofe de Bahía de Cochinos y sus persistentes cicatrices

La visita de Castro tras la invasión

Desmoralizados y derrotados, los supervivientes de la brigada fueron reunidos y trasladados en camiones a dos viejas y tristemente célebres prisiones. Sabiendo que los brigadistas se sentían traicionados por Estados Unidos, Castro no tardó en hacer una extraordinaria visita a la cárcel para una extraña sesión poco protocolaria.

Pero el prisionero no estaba de acuerdo. "Comandante", dijo; "no he venido aquí para ir a la playa. Vine a derrotar al comunismo".