Choque cultural extremo: ¿Puede alguien 'volverse loco' viajando?

Cuando Samuel L. Clemens, más conocido como Mark Twain, visitó Florencia en 1867, recorrió obedientemente los museos, iglesias y tumbas de la ciudad. Pero cuando estaba junto al Arno, empezó a sentirse molesto por la insistencia de los italianos en que era un río, no un arroyo. "Todos lo llaman río y creen sinceramente que lo es, esos oscuros y malditos florentinos", refunfuñó. "Podría entrar en Florencia bajo auspicios más felices dentro de un mes y encontrarla toda hermosa, toda atractiva. Pero ahora no me apetece nada pensar en ello".