Prepara tu próxima aventura por el mundo como un verdadero experto

El calor extremo y la inmersión son dos de los principales factores de riesgo al navegar en balsa por el río Colorado a través del Gran Cañón; ninguno de ellos es fácil de preparar con antelación, afirma Kevin Fedarko, antiguo guía del río Colorado y autor del libro de próxima publicación A Walk in the Park: The Story of a Spectacular Misadventure in the Grand Canyon [Un paseo por el parque: La historia de una espectacular desventura en el Gran Cañón].