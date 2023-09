La masonería, al descubierto: ¿cuánto hay de verdad en todas las leyendas y conspiraciones masónicas?

Cuando no están celebrando elaborados rituales de afiliación, los masones suelen dedicarse al servicio comunitario y la filantropía, ofrecen apoyo mutuo a sus miembros o colaboran con organizaciones asociadas. Pero a pesar de este enfoque caritativo y del hecho de que no es una religión formal, la masonería no es aceptada universalmente. De hecho, la masonería está prohibida por el catolicismo romano, que prohíbe a los católicos unirse a ella y les anima a asociarse en su lugar a organizaciones católicas como los Caballeros de Colón.