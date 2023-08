El desconcertante misterio de los volcanes de Islandia que nadie es capaz de explicar

Basándose en la historia geológica de la región, algunos vulcanólogos sugirieron que la península estaba entrando en una nueva era volcánica, imaginando que presentaría alguna erupción ocasional cada pocas décadas. Pero los expertos no esperaban que las erupciones fueran tan frecuentes, ni tan extrañamente regulares. Después de que la primera se detuviera el 18 de septiembre de 2021, comenzó una segunda en las cercanías, sólo 319 días después. Ésta terminó el 21 de agosto de 2022 y, 323 días después, comenzó una tercera erupción el 10 de julio de 2023.

Los volcanes no entran en erupción siguiendo un calendario preciso, y su comportamiento es difícil de explicar. Reykjanes es una vasta región volcánica donde se entremezclan laberintos magmáticos que pueden encontrar diversas vías de escape. Los científicos que investigan encuentran más preguntas que respuestas, y una de ellas surge con especial frecuencia: ¿por qué el magma sale en estos pulsos extrañamente rítmicos en lugar de entrar en erupción de golpe?

Pero hay algunas pistas ocultas en las tres erupciones, del tipo que sugiere que la reserva de magma no es un único depósito, sino una masa cambiante de roca fundida, que puede fusionar múltiples bolsas de magma para provocar erupciones erráticas y dramáticas que desafían las explicaciones fáciles.

Cuando comenzó la erupción profetizada, cerca de una montaña volcánica llamada Fagradalsfjall, la mayoría de la gente se sintió aliviada. La ciudad más cercana estaba a varios kilómetros de distancia, y la erupción no amenazaba con ningún evento explosivo, sino que producía flujos de lava líquida que quedarían confinados por los valles circundantes.

Tres erupciones no constituyen necesariamente un patrón, pero la frecuencia y aparente regularidad de estos pulsos eruptivos son notables. "Hacía tiempo que no veíamos algo así", afirma Sam Mitchell , vulcanólogo de la Universidad de Bristol (Reino Unido).

El intervalo de aproximadamente 320 días entre los pulsos probablemente no sea más que casualidad. "Lo de los 320 días es sin duda una coincidencia", afirma Marshall. "Si vuelve a ocurrir, me sorprendería bastante".

En cierto modo, el patrón ya se ha roto. Después de que terminara la erupción de 2021, otra capa de magma se elevó cerca de la superficie en diciembre, pero no logró atravesar la corteza superior.

¿Por qué no entró en erupción? "No lo sabemos", dice Marshall. Estas láminas magmáticas, conocidas como diques, a veces pierden su flotabilidad si se enfrían demasiado, o pierden el gas atrapado. Independientemente de cómo haya ocurrido, erupciones fallidas como ésta demuestran que la región no sólo intenta estallar una vez cada 320 días.