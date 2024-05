El Día del Lei en Hawái es mucho más que una fiesta de las flores

No es de extrañar que haya sentimientos encontrados hacia la fiesta. Kawaihili Uyeshiro, hija de Miyasato y fundadora de Ko Kawai Lei, estudia actualmente en la escuela de inmersión hawaiana Ke Kula ʻo Nāwahīokalaniʻōpuʻu, situada en la Gran Isla. Ella y sus compañeros no reconocerán el Día de Lei el 1 de mayo, a diferencia de otras escuelas de todo el estado. "No es una fiesta tradicional... No lo celebramos", dice la joven de 16 años.