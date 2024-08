El desarrollo residencial amenaza la supervivencia de uno de los mayores graneros de EE. UU.

No hay nada como saborear deliciosas fresas, tomates y pimientos verdes en invierno. Pero en Estados Unidos, gran parte de estos cultivos de invierno se producen en Florida, un estado en el que las tierras de cultivo están desapareciendo rápidamente.

"En Estados Unidos, es uno de los únicos lugares que produce frutas y verduras frescas en invierno para abastecer a toda la nación", afirma Zhengfei Guan, economista agrícola de la Universidad de Florida que no participó en el informe pero ha estudiado la industria agrícola del estado.

La agricultura suele recibir un trato similar al de otros productos en lo que respecta a la política comercial, pero no debería ser así, afirma Guan.

"Podemos sobrevivir sin un iPhone, pero no sin alimentos. La seguridad alimentaria es de vital importancia para una nación soberana", afirma.

Según el informe, titulado Agriculture 2040/2070 y elaborado en colaboración con la organización sin ánimo de lucro 1000 Friends of Florida, en 2070 podría perderse un 20% de estas tierras, es decir, 800 000 hectáreas, a causa del desarrollo. Otras 16 500 hectáreas desaparecerán por el aumento del nivel del mar.

El Gobierno estadounidense considera tan importante proteger las tierras de cultivo de las conversiones a usos no agrícolas que hace décadas aprobó una ley que garantizaba que las políticas federales no provocaran sin conocimiento que esto sucediera . Durante la pandemia de COVID-19, el Departamento de Agricultura de EE. UU. vigiló de cerca la cadena de suministro de alimentos del país para detectar escaseces críticas, y en 2022 anunció su deseo de proteger mejor el acceso a los alimentos , en parte mediante una mayor producción local.

Tras la renegociación del TLCAN en 2020 (ahora se llama Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, o USMCA), México ya no suscribe esta práctica . "Pero el daño ya está hecho", dice Guan.

No existe una solución milagrosa para alojar a todos los recién llegados, afirma Ernie Shea, presidente de la organización sin ánimo de lucro Solutions from the Land de Lutherville (Maryland), que colaboró con la Universidad de Florida en la elaboración del informe.