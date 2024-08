La otra amenaza de los incendios forestales: el humo y su capacidad para destrozar la vida en los lagos

Columnas de humo de los incendios Carr y Ferguson en California en una imagen tomada desde la Estación Espacial Internacional en 2018. El humo llenó gran parte del valle de Sacramento, y los turistas del lago Tahoe informaron de que habían tenido que cancelar sus vacaciones debido a la niebla asfixiante.

Fotografía de Alexander Gerst , European Space Agency via The New York Times