¿Por qué hay tanta gente que dice estar viendo dinosaurios en el Congo?

“Era un gran elefante de bosque”, dice riendo. “Aquí no tenemos dinosaurios, aunque es fácil confundir un elefante o un hipopótamo con uno, como me pasó a mí. Entonces era una novata”, explica.

“En los asentamientos más grandes, donde los hábitats están siendo invadidos y la gente no está acostumbrada a ver animales grandes, de repente se encuentran con ellos todo el tiempo”, dice Laura Vlachova, conservacionista checa. “Son estas personas las que me dicen que han visto al mokele-mbembe. Creo que lo que realmente demuestra es cómo el folclore está empezando a reflejar la realidad de un ecosistema cada vez más pequeño”, añade.

“A menudo hay cierto grado de verdad en estos mitos, así que no los descarto por completo”, afirma Allard Blom, vicepresidente de programas globales de bosques africanos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). “Pero soy escéptico, y hasta que alguien no me muestra pruebas de un animal parecido a un dinosaurio, no me lo creo. Suele haber un animal real con el que se confunde”.