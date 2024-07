¿Qué provoca una corriente de resaca y cómo puedes detectarla?

Las corrientes de resaca no te arrastran bajo las olas, sino mar adentro. Cuando la gente entra en pánico y se agota intentando luchar contra la corriente, puede incluso llegar a ahogarse.

Las corrientes de resaca son fuertes canales de agua que se alejan de la playa y suelen formarse en los rompientes de las barras de arena. Se producen cuando las olas se acercan a la costa en línea recta y no tienen adónde ir.

"El agua no escapa hacia la izquierda o la derecha, sino que se amontona", explica Simon Boxall , profesor del Centro Nacional de Oceanografía de la Universidad de Southampton (Reino Unido): "tiene que escapar por algún sitio y lo hace a través de una corriente de resaca".

Boomerang Beach , en Australia, Panama City Beach, en Florida, y la isla de Lamu , en Kenia, son conocidas por sus fuertes corrientes de resaca, pero no hay que confiarse, ya que pueden producirse en cualquier playa con olas.

Para buscarlas, escanea la playa durante unos minutos desde un lateral o desde más arriba, como en una duna de arena. "Siempre es más difícil detectar las corrientes de resaca desde la orilla", dice Brander; "no te limites a echar un vistazo".

Las corrientes de resaca son muy difíciles de ver, incluso para los expertos, y pueden cambiar en cuestión de minutos. "Llevo 30 años practicando surf", dice Chris Cousens , responsable de seguridad acuática de la RNLI de Gales; "cuando voy a lugares nuevos, no siempre puedo detectar inmediatamente las corrientes de resaca".

"La mayoría de nuestras muertes se producen en un fin de semana agradable", afirma Erik Heden , meteorólogo coordinador de alertas del Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos; "hace sol, hace calor... No parece amenazador".

Para mantenerse a salvo, la planificación es clave. Consulta la previsión de corrientes de resaca para tu localidad y no te metas en el agua si hay un riesgo alto. "Tal vez sea un día de piscina", dice Heden.

Si no puedes ponerte de pie, no luches por volver nadando directamente a la orilla. Las corrientes pueden ser "más rápidas que un nadador olímpico, así que no puedes nadar más rápido que ellas", dice Heden.