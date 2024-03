Utah, tierra de parques nacionales y cultura

Este de Utah: Camina hasta Delicate Arch y recorre el sendero Devil's Garden Trail hasta Dark Angel, en el Parque Nacional de Arches (es necesario reservar con antelación). Monta una tienda de campaña junto a las vistas panorámicas del río Colorado en el Parque Estatal de Dead Horse Point. Sumérgete en Islands in the Sky desde lo alto de Whale Rock o (para los escaladores) de las torres de Zeus y Moisés. Camina hasta Druid Arch e investiga antiguos petroglifos en el distrito de The Needles, en el Parque Nacional de Canyonlands.